Taner hoca varsa Derince’de umut var  

TAKIMI ATEŞ HATTINDAN ÇIKARDI
Belediye Derincespor adeta küllerinden doğma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz sezon binbir sıkıntı ve emekle TFF 2. Lig’e çıkan temsilcimiz, bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi veriyor. İlk devre ve ikinci devrenin başında alınan gereksiz mağlubiyetlerin ardından temsilcimiz zor bir duruma girdi. Amedspor mağlubiyetinin ardından takımın başına Taner Gülleri getirildi ve takım resmen kabuk değiştirdi. Taner hoca geldiğinde, Derince küme düşme hattında ve üzerindeki Düzcespor ile arasındaki puan farkı 4’tü. Gülleri ve futbolcuların yoğun gayreti ile ateş hattından çıkıldı.
SON 2 MAÇ
Belediye Derincespor’u çok kritik 2 maç bekliyor. Temsilcimiz ilk olarak 28 Nisan Pazar günü Menemenspor ile deplasmanda mücadele edecek, sonrasında ise 4 Mayıs Cumartesi günü Denizlispor’u konuk edecek. Derince’nin rahat bir nefes alması için bu maçlarını kesinlikle kazanması gerekiyor. Mağlubiyet Derince’ye tabir-i caizse yasak. Kalan son 2 maçta en az 4 puan toplamak hayati değere sahip. Derince ligde kalmak istiyorsa bu maçlarından alnının akıyla çıkması gerekiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.