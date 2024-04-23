Taner hoca varsa Derince’de umut var  

TAKIMI ATEŞ HATTINDAN ÇIKARDI

Belediye Derincespor adeta küllerinden doğma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz sezon binbir sıkıntı ve emekle TFF 2. Lig’e çıkan temsilcimiz, bu sezon ise küme düşmeme mücadelesi veriyor. İlk devre ve ikinci devrenin başında alınan gereksiz mağlubiyetlerin ardından temsilcimiz zor bir duruma girdi. Amedspor mağlubiyetinin ardından takımın başına Taner Gülleri getirildi ve takım resmen kabuk değiştirdi. Taner hoca geldiğinde, Derince küme düşme hattında ve üzerindeki Düzcespor ile arasındaki puan farkı 4’tü. Gülleri ve futbolcuların yoğun gayreti ile ateş hattından çıkıldı.

SON 2 MAÇ

Belediye Derincespor’u çok kritik 2 maç bekliyor. Temsilcimiz ilk olarak 28 Nisan Pazar günü Menemenspor ile deplasmanda mücadele edecek, sonrasında ise 4 Mayıs Cumartesi günü Denizlispor’u konuk edecek. Derince’nin rahat bir nefes alması için bu maçlarını kesinlikle kazanması gerekiyor. Mağlubiyet Derince’ye tabir-i caizse yasak. Kalan son 2 maçta en az 4 puan toplamak hayati değere sahip. Derince ligde kalmak istiyorsa bu maçlarından alnının akıyla çıkması gerekiyor.