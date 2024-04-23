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Akçaray’da 23 Nisan coşkusu  

Büyükşehir iştiraklerinden Ulaşımpark, Akçaray’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi

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Akçaray’da 23 Nisan coşkusu   mask
Akçaray’da 23 Nisan coşkusu  
Akçaray’da 23 Nisan coşkusu  
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Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Ormanya’da düzenlediği Bi Dünya Eğlence düzenlerken Büyükşehir iştiraklerinden Ulaşımpark, Akçaray’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında maskot, palyaço yüz boyama ve eğlenceli çocuk oyunları gerçekleştirildi. Saat 10:00- 18-00 arasında belirli tramvaylarda gerçekleşen etkinliklerde çocuk ve çocuklu aileler keyifle yolculuk gerçekleştirdi.
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23 Nis 2024 - 14:07 - Gündem

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