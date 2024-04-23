Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi'nden "Akış" sergisi

Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi öğrencilerinin açılışını yapacağı "Akış" isimli sergi 29 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'da başlayacak. İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde düzenlenecek sergi 10 Mayıs'a kadar açık kalacak. Sergide Firdevs Çalışkan'ın öğrencileri Pınar Aksoy Özlem, Vildan Canarslan, Burcu Ceran, Hediye Ferah, Senay Güner Özöner, Ayşe Kabaoğlu, Selma Kahraman, Özlem Kaya, Aslı Kırgeç, Filiz Küçükosmanoğlu Kahraman, Nural Ödenoğlu, Feryal Özdoğan, Birsen Sezar, Filiz Tesbihçioğlu, Zeynep Ulusay, Özlem Yavaş ve Özgü Yılmaz'ın usta ve amatör yağlı boya eserleri yer alacak. Konuk sanatçılar olarak atölyenin çocuk yeteneklerinin de bazı eserlerine yer verilen serginin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Etkinliğe tüm sanatseverler davetli.