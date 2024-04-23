- Ekonomi

Bir rakı grubuna zam yolda!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna maliyet zammı geleceğini duyurdu.

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Bir rakı grubuna zam yolda! mask

Sigaraya art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önümüzdeki günlerde bir rakı grubu olan Mey Diego'ya yüzde 10 ile yüzde 20 maliyet zammı geleceğini açıkladı.
# Zam

23 Nis 2024 - 14:14 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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