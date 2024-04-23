Bir rakı grubuna zam yolda!

Sigaraya art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önümüzdeki günlerde bir rakı grubu olan Mey Diego'ya yüzde 10 ile yüzde 20 maliyet zammı geleceğini açıkladı.