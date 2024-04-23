- Ekonomi

Trafik sigortasında yeni dönem! Fiyatlar değişiyor

Trafik sigortası alanında yeni dönem başlarken primlerin her ay maliyet endeksine göre belirleneceği ortaya çıktı. Bu endekse göre belirlenen primlerin mayıs ayından itibaren sigortalılara yansıtılacağı aktarıldı. Sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini yüzde 3 olacak.

Trafik sigortasında yeni dönem! Fiyatlar değişiyor mask

Trafik sigortasında hasar maliyet endeksi uygulamasına bu ay başlanırken SEDDK’nın oluşturduğu hasar maliyet endeksine göre mayıs ayında trafik sigortasındaki fiyat artışı yüzde 3 olarak kaydedildi.7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklıyordu. Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.Mayıs ayı sonrasında bu uygulamanın değişeceğinin altı çizildi.Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirleneceği aktarıldı.

ÜST SINIR YÜZDE 3 OLACAK

Trafik sigortasına Ocak ve Şubat aylarında yüzde 10, Mart ve Nisan aylarında yüzde 5'er zam yapılmıştı.

Yeni uygulamayla Mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3 olacak.

Maliyet endeksini en çok asgari ücret artışı etkilediği aktarıldı.Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirlendi.

ZAM TALEP EDİYORLAR

Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına gelecek.Sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.

Kaynak: yeniçağ

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23 Nis 2024 - 14:16 - Ekonomi

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