Trafik sigortasında yeni dönem! Fiyatlar değişiyor

Trafik sigortasında hasar maliyet endeksi uygulamasına bu ay başlanırken SEDDK’nın oluşturduğu hasar maliyet endeksine göre mayıs ayında trafik sigortasındaki fiyat artışı yüzde 3 olarak kaydedildi.7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklıyordu. Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyor.Mayıs ayı sonrasında bu uygulamanın değişeceğinin altı çizildi.Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirleneceği aktarıldı.
ÜST SINIR YÜZDE 3 OLACAK
Trafik sigortasına Ocak ve Şubat aylarında yüzde 10, Mart ve Nisan aylarında yüzde 5'er zam yapılmıştı.
Yeni uygulamayla Mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3 olacak.
Maliyet endeksini en çok asgari ücret artışı etkilediği aktarıldı.Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirlendi.
ZAM TALEP EDİYORLAR
Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına gelecek.Sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.
Kaynak: yeniçağ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.