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TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi mask
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Olay, TEM Otoyolu Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 06 FS 2755 plakalı otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu. Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# acil

23 Nis 2024 - 14:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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