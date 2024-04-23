Türkiye askeri harcamalarda dünyada 22'nci sıraya yükseldi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2023 Yılı Küresel Askerî Harcamalar raporunu yayımladı.

Dünya çapında askeri harcamaların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 2 trilyon 443 milyar dolara ulaştı. Böylece harcamalarda son 15 yılın en yüksek artışı yaşandı.

Askeri harcamalarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 916 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Verilere göre Çin 296 milyar dolarlık harcama ile ikinci, Rusya 109 milyar dolarlık harcama ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 83,6 milyar dolarla Hindistan ve 75,8 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi.

Türkiye ise 15,8 milyar dolarlık askeri harcamayla 2022'ye göre bir sıra yükselerek dünya genelinde 22'nci sırada yer aldı. Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları önceki yıla göre yüzde 37, 2014-2023 arası dönemde ise yüzde 59 arttı.

SIPRI raporuna göre Türkiye, 2023'te Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 1,5'ini askeri harcamalara ayırdı, Türkiye'nin harcamalarının küresel harcamalardaki payı ise yüzde 0,6 oldu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle iki ülkenin askeri harcamaları da milli gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturdu.

2023 yılında Rusya'nın 109 milyar dolarlık askeri harcamaları toplam hükümet harcamalarının yüzde 16'sını oluştururken, bu harcamaların GSYH'ye oranı yüzde 5,9 oldu.

Ukrayna, yüzde 51'lik bir artışla 64,8 milyar dolara ulaşan harcamalarının ardından 2023 yılında en fazla harcama yapan sekizinci ülke oldu. Ukrayna'nın askeri harcamaları toplam hükümet harcamalarının yüzde 58'ini oluşturdu.

Bu harcamaların haricinde Ukrayna yıl içinde 25,4 milyar doları ABD'den olmak üzere en az 35 milyar dolar askeri yardım aldı ve bu ülkenin harcamaları Rusya'ya yaklaşmış oldu.

NATO'NUN PAYI YÜZDE 55

2023 yılında 31 NATO üyesi ülke 1 trilyon 341 milyar dolar ile dünyadaki askeri harcamaların yüzde 55'ini gerçekleştirdi.

ABD'nin askeri harcamaları yüzde 2,3 oranında artarak 2023 yılında 916 milyar dolara ulaştı ve bu ülke toplam NATO askeri harcamalarının yüzde 68'ini oluşturdu.

2023'te Avrupalı NATO üyelerinin çoğu askeri harcamalarını artırdı. Avrupa ülkelerinin NATO içindeki toplam payları son on yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 28'e ulaştı. Geriye kalan yüzde 4'lük pay ise Kanada ve Türkiye'den geldi.

İSRAİL'İN HARCAMALARI ARTIYOR

Orta Doğu'daki tahmini askeri harcamalar 2023 yılında yüzde 9 artarak 200 milyar dolara ulaştı.

İsrail'in askeri harcamaları yüzde 24 artarak 2023 yılında 27,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.