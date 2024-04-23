İzmit Belediyesi'nden Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Oturumuna Çocuk Meclisi Başkanı Ela Erkan başkanlık ederken oturumun katip üyeliklerini ise Emir Dursun ve Özge Öztürk yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı toplantıda Çınar Çocuk Evlerinin sayısının arttırılması adına kreş müdürlüğünün kurulması önergesi, belediye tarafından üniversite öğrencilerine yurt hizmeti verilmesi önergesi ve şehrimize oyuncak müzesi kurulması önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

UMUDUN VE BARIŞIN SİMGESİ

Özel oturumda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “ Bu bayram dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram. Bütün çocuklarımıza kutlu olsun bu bayram. Kocaeli’nin kalbi İzmit’te ve İzmit Belediyesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği en değerli hediyelerden bir tanesi bugün. Sadece güzel ülkemizde değil aynı zamanda dünya genelinde de çocukların neşesi, umudu ve barışın simgesi olarak kutlanıyor.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Sizler, bu toprakların geleceği, yarının büyükleri olarak buradasınız. Bu meclis oturumu da; sizlerin fikirlerini, hayallerini ve seslerini daha yakından dinleme fırsatı veriyor. Unutmayın ki; biz yetişkinler, sizlere sadece güzel bir dünya bırakmakla kalmayacağız. Aynı zamanda bu dünyayı şekillendirmede daha aktif bir rol almanız için gereken her türlü desteği de sağlayacağız. Sizlerin eğitimi, sağlığı, mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

“SİZLERE GÜVENİYORUZ”

Her birinizin içinde birer lider yatıyor. Kendi hayatınızın lideri olmanın yanı sıra, çevrenizdeki insanlara da örnek olabilir ve onları doğru yönde etkileyebilirsiniz. Emin olun ki; çocukken yani şimdi atacağınız her adım, yarının büyük resmini şekillendirecek. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara olan sevgisi ve inancı ile birlikte; Cumhuriyetimizin ebedi varlığı için siz evlatlarımıza olan güvenimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

“NEŞENİZİ HİÇ KAYBETMEYİN”

Atatürk, sizleri geleceğin en değerli varlıkları olarak gördü ve ülkenin yönetimini sizlere emanet etti. Bu vatan sizlerin; bu bayrak, bu güzel topraklar sizlerin. Sizlerle birlikte, daha güçlü, daha müreffeh ve her zaman özgür bir Türkiye inşa etme yolunda ilerleyeceğimize de yürekten inanıyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun! Geleceğin büyükleri olarak, her birinize inancım tam. Sizlerle gurur duyuyor, sizleri çok seviyoruz. Bu bayram sizin bayramınız doya doya yaşayın” dedi. Hepinize sevgiyle dolu, eğlenceli bir 23 Nisan diliyorum. Yüreklerinizdeki umudu ve neşeyi hiç kaybetmeyin!” dedi.

“ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞAN EDEN TEK ÜLKE”

Çocuk Meclisi Başkanı Ela Erkan toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılında bugün açıldı.

“İLELEBET KORUYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

Atatürk bizlere Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan’ı armağan etti. Çocuklar olarak bu bayramımızı her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Meclisimizi bize kazandıran Bağımsızlık Savaşımızın komutanı ilk meclis başkanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnet anıyoruz ve onların emanetini ilelebet koruyacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.