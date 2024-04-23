Kocaelispor'dan sert açıklama: "Sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir?"

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında dün Ümraniyespor’a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrasında açıklama yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel’in konuşması sürerken odaya yüksek sesli müzik verildi. Bunun üzerine Gürsel, duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti. Toplantının ardından iki tarafın kulüp personelleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar koridor ve çıkış kapısına kadar devam etti.

"Sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir?"

Yaşanan olaya ve taraftarın yaşadığı sorunlara ilişkin Kocaelispor, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün akşam oynadığımız müsabakada, taraftarlarımıza yönelik olarak güvenlik mensupları tarafından uygulanan saygı sınırlarını zorlayan üst arama, girişlerinde çıkarılan zorluklar, kullanılan ifadeler tarafımızdan not edilmiştir. Ne yazık ki özellikle bu sezon hemen hemen tüm deplasman müsabakalarında güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik orantısız hareketler dün itibariyle artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Çok kıymetli güvenlik mensupları, gerçekten sizin Kocaelispor taraftarlarıyla sorununuz nedir? Bodrumspor müsabakası ile başlamak üzere bu andan itibaren tüm deplasman maçlarında taraftarlarımızın stadyuma girmesi esnasında görevlendirilen kulüp yetkililerimiz de taraftarlarımızla beraber olacak ve güvenlik mensupları tarafından taraftarlarımıza yönelik saygı sınırlarını zorlayan üst aramalar, kullanılan yakışıksız ifadeler, orantısız hareketler anında delillerle birlikte raporlanıp ve bu şekilde davranan güvenlik mensuplarına karşı gerekli disiplin soruşturmasının yapılması sağlanacaktır" denildi.

"TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil zorunluluktur"

Müsabaka sonrası yaşanan olayla ilgili ise Kocaelispor Kulübü, "Dün akşam oynadığımız müsabaka sonunda kulüp teknik sorumlumuzun basın toplantısı yaptığı esnada meydana gelen en hafif tabiriyle terbiyesizlik tüm kamuoyunun malumudur. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu terbiyesizlik kulüp teknik sorumlumuza değil bilakis Kocaelispor Kulübü'ne yapılmıştır. Stadımızda oynanan iç saha müsabakalarında en ufak bir hareketi dahi raporlama ve kulübümüze ceza aldırma konusunda çok mahir olan, bu anlamda neredeyse birbirleriyle yarışan TFF temsilci heyetinden kulübümüze yönelik yapılan terbiyesizlik sebebiyle bu müsabakada da aynı marifeti göstermelerini umuyoruz. Anılı müsabaka kapsamında bugün yapılacak PFDK sevklerini merakla bekliyor olacağız. Yapılan terbiyesizliğe istinaden rakip takım tarafından gerekli özür açıklaması yapılması ve TFF tarafından gerekli disiplin soruşturmasının yapılması bir opsiyon değil zorunluluktur. Rakip takımın bir daha asla Kocaelispor Kulübü ile aynı sahada ve kategoride maç yapma ayrıcalığına sahip olacağını düşünmüyoruz. Lakin, ileride bir gün rakip takımla bir müsabakada karşı karşıya gelirsek her ne kadar mütekabiliyet ilkesi kapsamında misliyle karşılık verme hakkımız olsa dahi, biz Kocaelispor ismini böyle çocuksu hareketlerle yan yana getirmeyeceğiz. Üslubu beyan ayniyle insan, herkes kendine yakışanı yapar. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" cümlelerine yer verdi.