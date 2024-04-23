Kocaeli Çevre Platformu Gazetemizi ziyaret etti

Kocaeli Çevre Platformu temsilcileri Muammer Hakkı Ersöz, Avukat Çiğdem Baloğlu ve Çevre Mühendisi Miray Dokurer, gazetemizi ziyaret ederek, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Kocaeli Çevre Platformu tarafından hazırlanan yazılar 15 günde bir perşembe günleri gazetemizde ve internet sitemizde yayınlanacak. Hayırlı olsun.