Şehit ailesine ait olan 300 litre zeytinyağını çaldılar

Aydın Mahallesi’nde şehit ailesine ait bir depoya giren 2 hırsız, Şehit Süleyman Gür’ün ailesine ait litresi 300 TL olan 300 litre zeytinyağını çalıp kayıplara karıştı.

Yağların çalındığını anlayan aile, durumu polise bildirdi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için sıkı takip başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın yaşandığı deponun çevresindeki ve depoya yakın iş yeri ve caddelerdeki kameraları inceleyen ekipler, 4 gün süren sıkı takibin ardından zeytinyağını çalan şahısların Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö. olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edilen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.