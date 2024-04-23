23 Nisan kortejiyle İzmit neşe ve sevinçle doldu taştı



İzmit Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kentte dolu dolu bir programla kutluyor. Programlar kapsamında saat 14.00’da Atatürk Heykelinden İzmit Belediyesi önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Korteje İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaşla çocuklar katıldı.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA COŞKU

Yürüyüş yolu boyunca çocuklar ve büyükler şenlik havasında kortej yürüyüşü gerçekleştirirken, vatandaşlar da alkışlar eşliğinde korteje sevgi gösterisinde bulundu. Coşku içinde Belsa önüne varan kortej ardından burada devam edecek 23 Nisan etkinliklerine katıldı. Bayram coşkusu gün boyu Belsa önündeki etkinliklerle devam edecek.