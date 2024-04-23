Başkan Çalık, pehlivanlara destek oldu

28 Nisan 2024 Pazar günü Kumluca’da gerçekleştirilecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılacak olan Karamürselli güreşçileri antrenmanları sırasında ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yağlı pehlivan güreşlerinin kendisinde yerinin ayrı olduğunu vurguladı.

Başkan Çalık güreşçilere yapmış olduğu konuşmada; “Sizler Ata Sporumuzu icra ediyorsunuz. Bundan sonra çeşitli bölgelerde ki müsabakalara katılarak Kırkpınar’a kadar yoğun bir mücadele vereceksiniz.

“SİZLERDEN ÇOK UMUTLUYUM”

Ben hepinize başarılar diliyorum. İlk büyük mücadeleniz Kumluca’da olacak, daha sonra diğer mücadeleleriniz olacak.

Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde de sizlerden çok umudum var. Karamürsel artık yağlı güreşlerde hak ettiği yere gelmesi gerekiyor.

Karamürsel yağlı pehlivan güreşlerinde son yıllarda geriye gitti. Ama yağlı güreşlerimizi Karamürsel’de şanına yakışır bir şekilde hak ettiği bir noktaya getirmek için elimden gelen desteği vereceğim.

Tabi şunun da olmasını istemiyorum. Karamürsel Belediyesinde yeni bir yönetim değişikliği oldu, halkımız teveccüh etti, bize bu göreve layık gördü bizde bu görevi başımız üstüne kabul ettik ve görevimize başladık. Kimse tedirgin olmasın, bizim gücümüz yettiği kadar, elimizden ne geliyorsa, Karamürsel’deki her branş için ama yağlı güreşin yeri ayrı, yağlı güreşe biraz daha fazla destek olacağız.

“ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN”

Karamürsel yağlı güreş ile anılan bir ilçe, bu anlamda hiçbir tedirginiz olmasın, yeter ki siz başarın, ilçemizin ve bizlerin yüzünü güldürün. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık, Allah derman versin, kolaylıklar diliyorum” dedi.

“KARAMÜRSEL GÜREŞLERİ DAHA PROFESYONEL OLACAK”

Karamürsel’de geleneksel olarak her yıl yapılan Altınkemer Yağlı Pehlivan Güreşlerine de değinen Başkan Ahmet Çalık; “Karamürsel güreşlerini daha iyi noktalara getirme çalışmalarımıza başladık. Bundan önceki dönemlere göre biraz daha etkin, biraz daha canlı ve profesyonel bir şekilde güreşlerimizi yapacağız ve tüm Türkiye güreşlerimizi izleyecek.

Yağlı güreş sporunu büyütmek, seyirci sayısını artırmak sporcuların yanı sıra yerel yönetimlerin de görevidir. Bizde bu sporu ilerletmek için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.

Bizim sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız sporda, eğitim, kültür, sanat ve özgürlüklerde biraz daha öndedir. Biz bu konularda daha hassasız” dedi.

Karamürselli güreşçiler, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık’a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ederek, yağlı güreşlerden başarı ile döneceklerine dair söz verdi.