Büyükbaş hayvan almak hayal oldu! Kurbanlık fiyatları uçtu

Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü ihya edilecek. Her Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak isteyenler fiyatları görünce şok geçirdi.Üreticiler "İlaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı, işçilik arttı, veteriner masrafları arttı ve bu yüzde 100'lük artış hayvan maliyetine yansıdı" dedi."750 kilo bir tosunu 210 bin liraya satıyoruz" diyen bir üretici "Geçen yıl aynı hayvan 95-100 bin liraydı. Geçen yıl yemin çuvalı 250 liraydı, şimdi 600 lira oldu. Geçen yıl bakıcı aylığı 15 bin liraydı, şimdi 30 bin lira oldu. Geçen yıl ilaç 150 liraydı, bu yıl 350 lira oldu" dedi."İlaç arttı, yem arttı, ahır gideri arttı, işçilik arttı, veteriner masrafları arttı ve bu yüzde 100'lük artış hayvan maliyetine yansıdı" diyen üreticiler "Ucuz kurbanlık mazide kaldı. Bu sene ilk gün yoğunluğu son güne yansıyabilir. Çünkü eritici satılmayan hayvanının nakliye parası vermemek için ucuza da olsa elden çıkartacak" yorumunu yaptı.Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey mahallesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Taşkıner, bu yıl hayvan üretiminde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirerek “Müşterilerimiz geliyorlar. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiriyorlar" dedi.Taştkıner "Ancak bizimde girdi maliyetlerimiz oldukça yükseldi. Yem, ilaç ve veteriner kontrolleri ne yazık ki hayvan fiyatlarının artmasına neden oldu. Hayvan yetiştiriciliği gerçekten çok zor. Koyun ve keçi kurbanlıklarımız 15 bin ila 25 bin TL arasında. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.Buldan Kadıköy mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Zafer Özinsel ise, bu yıl canlı büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarının 125 ile 150 TL’den belirlediklerini ifade etti.Bu yıl kurbanlıkların yanına yaklaşılamayacağını belirten bir vatandaş "20 bin TL aylık alıyorum. Koç kessem 20 bin TL ödemem gerekecek. Bu 1 ay parasız kalmam anlamına geliyor. Kiramı nasıl öderim diye düşününce kurban kesmem imkansızlaşıyor" dedi.Kurban sahibi etini yakınlarına bile dağıtmadığını söyleyen bir başka vatandaş ise "Kurbanını kesen parçalatıyor. Dağıtmak yerine dondurucularına koyuyor. Bir dahaki Bayramı'na kadar idare ediyorlar. Kurban kestim diye hava atarlar ama o etlerin hepsini kendileri yer" diye konuştu.