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Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!

Kolombiya Ligi'nde oynanan Medellin - Atletico Nacional karşılaşmasında tribünlerden atılan bir bıçak Uruguaylı futbolcu Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.

Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı! mask
Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!
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Kolombiya Apertura'nın 18. haftası Medellin-Atletico Nacional derbisine sahne oldu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Öte yandan karşılaşmanın uzatma dakikalarında korkunç bir an yaşandı.

CAPELLİNİ'NİN KAFASINA BIÇAK İSABET ETTİ
Müsabakanın 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional'in Uruguaylı 10 numarası Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.Korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, orta hakemin maçı durdurmaması da dikkat çekti. İşte o korkunç anlar:
# oldu, sağlık, dikkat

23 Nis 2024 - 16:49 - Spor

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