Market alışverişine geldi, tartışmayı ayırırken hayatını kaybetti

Merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi’nde, dün akşam 20.30 sıralarında markette çalışan kişi, Ö.Z.’ye (41) "hırsızlık yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine markette çalışan kişi ile Ö.Z. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken araya Ramazan Yılmaz (62) girdi. Olayla ilgisi olmayan Yılmaz, tarafları ayırırken Ö.Z.’nin yanında bulunduğu bıçak ile kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
OTOBÜSLE İSTANBUL’A KAÇTI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ö.Z.’nin otobüs ile İstanbul’a gittiğini tespit etti.
Yapılan çalışmalarda şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul’da kıskıvrak yakalanarak Bursa’ya getirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.