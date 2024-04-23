23 Nis 2024 - 17:41- Asayiş G:

KOÜ'lü öğrenci hayatını kaybetti

KOÜ'lü öğrenci hayatını kaybetti mask

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Tuna Dağlık hayatını kaybetti. Tuna Dağlık'ın cenazesi memleketi Çanakkale'de toprağa verildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Tuna Dağlık'ın vefatı ile ilgili "İletişim Fakültesi öğrencimiz Tuna DAĞLIK'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve Üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." paylaşımı yapıldı. 

23 Nis 2024 - 17:41 - Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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