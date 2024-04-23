KOÜ'lü öğrenci hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Tuna Dağlık hayatını kaybetti. Tuna Dağlık'ın cenazesi memleketi Çanakkale'de toprağa verildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Tuna Dağlık'ın vefatı ile ilgili "İletişim Fakültesi öğrencimiz Tuna DAĞLIK'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve Üniversitemiz mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." paylaşımı yapıldı.