KYÖD Başkanı Saral yeniden aday

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) Başkanı Uğur Saral, 12 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden KYÖD Başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurdu. Saral, basın açıklamasında şunları söyledi: “Kocaeli’nin en güçlü, en birikimli sivil toplum örgütlerinin başında gelen Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) yönetim kurulu olarak görev başında olduğumuz 2 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Önceki dönem başkanlarımız ve üyelerimizden aldığımız güçle, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığımız ve kentimize duyduğumuz sorumlulukla, güçlü ve aydınlık nesiller yetiştirme inancımızla, KYÖD Yönetimi olarak iyi bir dönem geçirdiğimiz inancını taşımaktayız.

2 YILDA 250 ÖĞRENCİYE BURS

2 yılda 250 öğrenciye burs verilmesini sağlayan, 140 yeni üye ile KYÖD’ün büyümesi için emek harcayan, çok çeşitli projelerle kentte ses getiren, kent ya da ülke gündemine dönük gelişmelere kayıtsız kalmayan KYÖD’ün çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederken, 12 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden KYÖD Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna duyurmak isterim. Daha güçlü bir KYÖD için değişimde öncü kadromuzla canla başla çalışmaya devam. Saygılarımla Uğur Saral.”