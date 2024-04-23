Çocuklar kanser hastası kadına unutamayacakları anlar yaşattı

Kartepe ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehtap Bahtı, bir süredir mide kanseri ile mücadele ediyor. Site sakinleri ve çocuklar, Bahtı'nın moralini düzeltmek için sürpriz yapmaya karar verdi. Çocuklar ve aileleri, Mehtap Bahtı'nın bahçesine ismini yazarak meşale ve konfeti yaktı. Balkonda seslere çıkan Mehtap Bahtı, hayatında unutamayacağı anlar yaşadı. "Seni çok seviyoruz Mehtap Teyze" çağırışlarını duyan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çocukların sürprizi ve kadının duygu dolu anları vatandaşların çektiği kameraya yansıdı.
Kartepe ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehtap Bahtı, bir süredir mide kanseri ile mücadele ediyor. Site sakinleri ve çocuklar, Bahtı'nın moralini düzeltmek için sürpriz yapmaya karar verdi. Çocuklar ve aileleri, Mehtap Bahtı'nın bahçesine ismini yazarak meşale ve konfeti yaktı. Balkonda seslere çıkan Mehtap Bahtı, hayatında unutamayacağı anlar yaşadı. "Seni çok seviyoruz Mehtap Teyze" çağırışlarını duyan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.