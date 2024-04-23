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Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arkadaşı ile motosikletle seyir halinde olan 21 yaşındaki Batuhan Oğul, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden Batuhan'ın cenazesi gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti mask
Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, dün gece saatlerinde Çayırova İlçesi Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AIM 399 plakalı motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul (21) arkadaşı B.I. ile birlikte seyir halindeyken M.E.A idaresindeki 31 AHD 358 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı. Ağır yaralı olan B.I. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ağır yaralı olan B.I.'nın ise hastanede tedavisi sürdüğü, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Oğul'un cenazesi ikindi namazına müteakiben Gebze Yumrukaya İmami Gazali Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşlarıyla Gebze Pelitli Mezarlığına defin edildi.
# cenaze

23 Nis 2024 - 18:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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