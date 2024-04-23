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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan da katıldı

İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan da katıldı mask
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan da katıldı
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Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.
# İsmailağa Cemaati, cenaze

23 Nis 2024 - 19:02 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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