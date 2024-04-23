AKP'li Ünlü: "Söyleyecek çok söz var ama bugün bayram"

İzmit Belediye Meclis ÜyeSİ Hayrettin Ünlü’nün açıklaması şu şekilde:

"İzmit Belediye Başkanı seçim biter bitmez şehrin başka sorunları yokmuş, her işi çözmüş gibi gözünü siyasi bir hırsla Tügva Yurduna dikmesi yetmiyormuş gibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli birlik ve beraberliğimizin simgesi bir günde bile bu tartışmayı devam ettirme çabasını hayretle takip ediyoruz.

Üstelik, yurt binası önüne CHP gençlik kollarını gönderip, “Burada artık Cumhuriyet çocukları kalacak” diye açıklama yaptıran sanki AK Parti’ymiş gibi konuyu siyasete alet etmeyin diyerek yine bizi suçlamaya kalkıyor!Anlayacağınız yine koca bir yalanla karşı karşıyayız.Üstelik bayram bile dinlemeden bu yalanlarına devam ediyor.Ayrıştırıyor, bozuyor, bozgunculuk yapıyor.Madem öğrencileri bu kadar düşünüyordunuz, madem siyasi rant peşinde değildiniz, neden beş yıldır hakkınız olduğu halde bir tane öğrenci kontenjanı belediyeniz adına kullanıp bu yurda göndermediğinizi de umarız birgün açıklarsınız.Neden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi Tügva’nın da sözleşmesine dokunmayım demediniz, umarız bir gün açıklarsınız.Konuşacak, söyleyecek çok söz var ama bugün bayram.Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."