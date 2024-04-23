4 yaşındaki Sultan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.
BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.
Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
KUZENİ GÖZALTINDA
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.