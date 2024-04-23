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4 yaşındaki Sultan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi. Çocuğun kuzeni gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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4 yaşındaki Sultan’ın öldürüldüğü ortaya çıktı mask

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.

Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KUZENİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
# araştırma, çalışma

23 Nis 2024 - 19:55 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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