Minik yüzücüler kulaçlarını 23 Nisan coşkusuyla attı

İzmit Belediyesi Milli Bayramları coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kentte birçok etkinlikle doyasıya kutlandı. Bu etkinliklerden birisi de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüzme yarışı etkinliği oldu. Etkinlik Tepeköy Mahallesinde bulunan kapalı yüzme havuzunda yapıldı.
150 SPORCU KATILDI
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan yüzme yarışlarına İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, Kocaeli Spor Yüzme Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Marmara Dinamik Yüzme Kulübünden 7-8 yaş kategorisinde yer alan 150 sporcu katıldı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından müsabakalara katılan tüm miniklere madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.