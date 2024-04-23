Diyanet en sonunda kurucusunu anımsadı

Diyanet, yıllardır ulusal ve dini bayramlarda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini anmıyordu. Diyanet tepki çeken bu uygulamasına dün yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iletisinde son verdi. Diyanet’in resmi sosyal medya hesabından yapılan bayram iletisinde; “ Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.