23 Nis 2024 - 20:07 - Gündem

Diyanet en sonunda kurucusunu anımsadı

Yıllardır kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan, hutbe ve iletilerinde yer vermeyen Diyanet, bu kez Atatürk’ü anımsadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı iletide “Başta TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.