Uygur Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da İzmitli çocuklarla buluştu

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. 3 gün boyunca devam eden birbirinden renkli etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Uygur Tiyatrosu, Ceko ile Pepo Bir Bavul Dolusu tiyatro oyunu ile miniklere unutulmaz bir bayram yaşattı.
BÜYÜK BİR KEYİFLE İZLEDİLER
İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşen tiyatro oyununu hem çocuklar hem de aileleri büyük bir keyifle izledi. Ceko ile Pepo isimli iki palyaçonun gösteri yolculuğunu konu alan oyun ayakta alkışlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.