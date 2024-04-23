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Uygur Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da İzmitli çocuklarla buluştu

İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uygur Tiyatrosu, Ceko ile Pepo oyunu ile İzmitli çocuklarla buluştu

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Uygur Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da İzmitli çocuklarla buluştu mask
Uygur Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da İzmitli çocuklarla buluştu
Uygur Çocuk Tiyatrosu, 23 Nisan’da İzmitli çocuklarla buluştu
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İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. 3 gün boyunca devam eden birbirinden renkli etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Uygur Tiyatrosu, Ceko ile Pepo Bir Bavul Dolusu tiyatro oyunu ile miniklere unutulmaz bir bayram yaşattı. 

BÜYÜK BİR KEYİFLE İZLEDİLER

İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşen tiyatro oyununu hem çocuklar hem de aileleri büyük bir keyifle izledi. Ceko ile Pepo isimli iki palyaçonun gösteri yolculuğunu konu alan oyun ayakta alkışlandı.
# 23 Nisan, büyük, İzmit belediyesi

23 Nis 2024 - 20:14 - Gündem

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