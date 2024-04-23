Bakan Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, müfredat değişikliği ile ilgili soruyu da "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" şeklinde yanıtladı.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Öğretmen ataması sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" bilgisini paylaşmıştı.