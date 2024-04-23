İşkenceyle cinayet iddiası: Oğlumu kafasına vura vura öldürdünüz

SÖZCÜ'den Can Bursalı'nın haberine göre İstanbul'un Fatih ilçesinde 31 Mart gecesi havaya ateş açtığı için gözaltına alınan Serhat Kahyaoğlu hayatını kaybetti. Polis tarafından işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edilen Serhat Kahyaoğlu'nun babası Suat Kahyaoğlu isyan ediyor: 36 yaşında bir çocuğu hiç vicdanınız sızlamadan kafasına vura vura öldürdünüz. Bu nasıl bir vicdansızlık.

TEKME, YUMRUK, SİLAH KABZASI

Yerel seçimlerin yapıldığı gün, akşam saatlerinde arkadaşının evinin penceresinden havaya ateş açan Kahyaoğlu, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu sırada arbede çıktı, Kahyaoğlu'na ters kelepçe takıldı. Kahyaoğlu'yla birlikte gözaltına alınan N.G.'nin ifadesine göre polisler Kahyaoğlu'nun başına ve vücuduna tekme, yumruk attı, silah kabzasıyla vurdu.

ONLARCA MORLUK, BAŞTA AÇIK YARA

Kahyaoğlu'nun otopsi sırasında ve gasilhanede çekilen fotoğrafları da, Göçmen'in ifadesini doğruluyor. Vücudunda onlarca darp izi bulunan Kahyaoğlu'nun kafasında da çok sayıda şişlik ve açık yara oluştu.Polis aracında kalbi durduğu belirtilen Kahyaoğlu önce Haseki oradan da Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp masajı yapılan Kahyaoğlu kurtarılamadı. 2 Nisan'da Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilen Kahyaoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kahyaoğlu'nun babası, kardeşi ve görgü tanıklarının ifadeleri alındı.

POLİSLER GÖZALTINA BİLE ALINMADI

Olaya karışan 4 polis ise, karakolda ifade verdi. Gözaltına dahi alınmayan polisler görevlerine devam ediyor. SÖZCÜ'ye konuşan Serhat Kahyaoğlu'nun babası Suat Kahyaoğlu ise oğlunun ölümünde sorumluluğu olanların tutuklanmalarını ve meslekten ihraç edilmelerini istiyor.

"RAHAT UYUYABİLİYOR MUSUNUZ?"

"Bir polis öldüğü zaman biz annesi, babası, kardeşleri, ailesi ne halde diye düşünüyoruz" diyen baba Kahyaoğlu, "24 gün oldu hala daha polis teşkilatından hiçbir cevap yok" ifadelerini kullandı. Olaya karışan polislere "Rahat uyuyabiliyor musunuz?" diye seslenen Kahyaoğlu, "36 yaşında bir çocuğu hiç vicdanınız sızlamadan kafasına vura vura öldürdünüz. Bu nasıl bir vicdansızlık" dedi.

Kaynak: sözcü