Bir cemaat iki 'şeyh': İsmailağa'nın yeni liderini Erdoğan'ın önünde ilan ettiler

İsmailağa cemaatinde 94 yaşındaki "şeyh" Hasan Kılıç'ın ölümünün ardından bugün cenaze namazı kılındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazında, Kılıç'ın tabutu başında cemaate liderlik edecek yeni isim ilan edildi.
İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa cemaatinde "Hasan Kılıç'ın halifesi" olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.
Topçu, "Cemaatimiz üzerinde bazı hesaplar yapıldı. Hocalarımız şehit edildi ama cemaatimiz sükunetini hiçbir zaman kaybetmedi. Hasan Hoca Efendi'nin tensibiyle camiamızın başında Ahmed Fikri Doğan Hocamız olacaktır" dedi.
Topçu'nun ardından tabutun başında gözlerin çevrildiği Erdoğan, konuşma yapmamayı tercih etti.
Kılıç'ın cenazesi öncesinde, cemaatin tüm bağlarını kopardığı duyurulan Ahmet Mahmut Ünlü ile Mustafa Özşimşekler öncülüğündeki bir grup da bundan sonra İbrahim Uslu'yu "emir" olarak seçtiklerini duyurmuştu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.