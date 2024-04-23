‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu 

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, ‘Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı ödüllü resim yarışması düzenlendi. İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Atatürk’ün İzinde Çocuk’ temalı resimlerini İzmit Belediyesine gönderdi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
İLKOKUL KATEGORİSİ
Birinci: Çağdaş Biçer
İkinci: Deon Lee
Üçüncü: Nehir Şenergün
ORTAOKUL KATEGORİSİ
Birinci: Kaan Ergün
İkinci: Cemre Öztop
Üçüncü: Defne Patır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.