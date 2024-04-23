6 ilçede elektrik kesintisi! Kocaeli'de o ilçelerde saatlerce sürecek

|KANDIRA
|HACIMAZLI
|GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK
|24.04. 2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER
|178. SK., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 186. SK., 377., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401. SK., 421. SK., 423. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 443. SK., 444., 444. SK., 465. SK., 466. SK., 609. SK., 613. SK., ATATÜRK BULVAR, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., MALAZGİRT CD., SÜLEYMAN ATEŞ CD.
|24.04.2024
|10:00
|13:00
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS
|FATİH SULTAN MEHMET CD., ORKİDEM SK., PAPATYALI SK., YENİGÜN SK.
|24.04.2024
|09:00
|12:00
|DİLOVASI
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE
|ABA SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAN, ALAN SK., ALTINLI SK., ASLAN, ATABEY SK., AYVALI SK., BAYRAK, BİLGİN SK., ÇAYIRLIK SK., ÇOBANÇUKURU, ÇOBANÇUKURU SK., DOLUNAY SK., ELVAN SK., ERGENEKON SK., GENÇ SK., GÖNLÜM SK., GÜLPINAR SK., HAYAL, HAYAL SK., HAYMANA SK., HAYRETTİN SK., HİLALLER SK., HUZURLU SK., KINA SK., KONYA, KONYA SK., KUMRULU SK., MOLLA OSMAN SK., MUTLULUK SK., NARİN SK., NARLI, NARLI SK., NERGİZLER SK., ORTA KONAK SK., ÖĞRETMEN SK., PINARLI SK., SANCAKLI SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SEVGİ SK., SILA, ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., ŞEKERLİ SK., ŞENTÜRK SK., TUFAN DEDE SK., TÜRKBEY SK., VOLKANLAR SK., YENI ÇESME, YENİ ÇEŞME SK.
|24.04.2024
|13:00
|16:00
|KARAMÜRSEL
|INEBEYLI, İNEBEYLİ, SEMETLER, YALAKDERE
|3204., 3213, ANADOLU CD, ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|24.04.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|28 HAZİRAN, ARIZLI, CUMHURİYET, FATIH, FATİH, GÜLTEPE, SERDAR, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, ZABITAN
|AKSEL SK., ANADOLU CD., ARIZLI CD., ASIR, AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYSEL SK., BAHRI, BAHRİ SK., BAL, BAL SK., BEYHAN, BILGIN, BİLDAN SK., BONCUK SK., BÖLGEN SK., BUĞDAY SK., BURAK, BURAK SK., CAN SK., CEYLAN SK., COŞKUN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇELENK SK., DEĞİRMENDERE SK., DERİNCE CD., DİKİCİ SK., DOĞU SK., DUMAN SK., EDEBALI, EDEBALİ SK., EGE SK., EMEK SK., ER, ER SK., ERDIL, ERDİL SK., ERIM DENIZER, ERİM DENİZER SK., ERTÜRK SK., GAZİ ALİ FAİK DOKUR SK., GEZER SK., GİRGİN SK., GÖRGÜN SK., GÜÇ SK., GÜLTEN SK., GÜNER SK., GÜNEY SK., HACI ARIF, HALİT CANSEVER SK., HAVVA, HAVVA SK., HÜR, HÜR SK., INCI, ISMAIL AKYILDIZ HOCA, ISTANBUL KARAYOLU, IŞIK SK., İNCE SK., İNCİ SK., İNKILAP CD., İSMAİL AKYILDIZ HOCA SK., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, KAAN SK., KAÇAN, KAÇAN SK., KALE ÜSTÜ SK., KALEDİBİ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KAR SK., KARACA, KARADENİZ SK., KARTAL SK., KARTOPU SK., KAYA SK, KAYA SK., KELEBEK SK., KESTANE SK., KETEN, KETEN SK., KISMET SK., KİLİM SK., KÖROĞLU SK., KÜME EVLER, KÜME EVLER SK., LEYLAK SK., MEHMET ALI KAGITÇI, MEHMETÇİK SK., MENZİL SK., MİNE SK., MUTLU, MUTLU SK., MÜRSELPASA, MÜRSELPAŞA CD., NAMIK KEMAL CD., NAR SK., NEYZEN SK., NURETTIN PASA, NURETTIN PASA SK., NURETTİN PAŞA SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ÖZGÜR SK., RADAR, RAVZA SK., REYHAN SK., SADIK, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SALMAN, SALMAN SK., SAMET SK., SARDUNYA SK., SEDAT ŞANBAY, SEKALILAR SK., SERDAR BAYIRI SK., SEVİNÇ SK., SÖĞÜT SK., SUZAN SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR SK., ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK., ŞİİR SK., TARIH, TARİH SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TEKİN SK., TOPDEMİR SK., TUNA SK., TUNÇ SK., TURAN SK., ÜSTÜN, ÜSTÜN SK., VADI SK., VADİ SK, VADİ SK., VEHBİ DEMİREL SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZICIOGLU, YAZICIOGLU SK., YAZICIOĞLU SK., YOLDAŞ SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., ZİYAPAŞA SK.
|24.04.2024
|09:00
|15:00
|KARTEPE
|ACISU, FATİH, SARIMESE
|ALTINAY SK., DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., ESKİ OKUL SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, MEZARLIK SK., NATO CD., OTOBAN, OTOBAN CD., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SAZLI SK., STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TEPETARLA CD., TOPRAKLI SK., YILDIZELİ SK.
|24.04.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|ARMAĞAN SK., DERYA, KIRYOLU, ÖMER SEYFETTIN, ZEYNEL AGA, ZEYNEL AĞA
|24.04.2024
|09:00
|17:00
6 ilçede elektrik kesintisi! Kocaeli'de o ilçelerde saatlerce sürecek
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 24 Nisan Çarşamba günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
23 Nis 2024 - 20:48 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.