Kocaeli'de Suriyeli sayısı düştü! En az Suriyeli ise o ilde...

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı Mart ayında 3 milyon 143 bin 636'ten Nisan ayında 3 milyon 116 bin 996'ya düştü. Suriyelilerin yaşadığı kentlerden biri olan Kocaeli'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı düştü.

KOCAELİ'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

İl Göç İfadesi Mart ayı verilerine göre Kocaeli'de 52 bin 910 olan Suriyeli sayısı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Nisan verilerine göre, 52 bin 601'e düştü. böylece Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,44 oldu.

EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE?

Verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek il Kilis oldu. Kilis'i yüzde Antep, Hatay ve Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE VAR?

İl nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Suriyeli'leri yönelik ciddi politikalar uygulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kenti Bolu oldu.

TANJU ÖZCAN NE YAPTI?

Suriyeli'lere yardımı kesen Özcan aynı zamanda iş yeri ruhsatı da vermedi. Birçok tepkiye sebep olan Suriyeli'lerden 10 kat suya 10 kat atık vergisine zam yaptığı biliniyor.