Erol Bulut ilk kez başardı

İngiltere Championship’in 44. Haftasında Cardiff City sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
Cardiff Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Cardiff City’ye galibiyeti getiren golleri 68’de Diedhiou 90+6’da ise Ashford kaydetti. Southampton’un tek golü ise 12. Dakikada Aribo attı.
Cardiff City’nin bu galibiyeti İngiltere’ye damgasını vururken lig yönetiminden sürpriz bir karar geldi.Erol Bulut Championship’te haftanın teknik direktörü seçildi. Erol Bulut Championship’teki 44 haftanın ardından
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.