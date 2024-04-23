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Kocaeli’deki o fabrikada anlaşma yok

Kocaeli’de bulunan Seoil Fabrikasında işveren ve işçiler anlaşamadı

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Kocaeli’deki o fabrikada anlaşma yok mask

Ocak ayından beri görüşmelerin sürdüğü Arslanbey Organize Sanayi’de bulunan Seoil Fabrikasında işveren ve işçiler görüşmelerde anlaşamadı. Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada sendika ilk 6 ay için yüzde 110, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda ise enflasyon yüzde 30 zam istemiş görüşmeler yüzde 75’de tıkanmıştı. Eğer son toplantıda da sonuç çıkmazsa fabrikada grev kararının alınması bekleniyor.
# Zam

23 Nis 2024 - 21:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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