Kiracı ile mal sahibi arasındaki tartışmada kan aktı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi’ndeki bir oto yıkamacının önünde akşam saatlerinde kiracı ile mal sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

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Su ve elektrik borçları nedeniyle daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan E.S., çıkan tartışmada silahla mal sahibi 25 yaşındaki M.A.'yı ayaklarından vurdu.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A. ambulansla devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, E.S. polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: sözcü