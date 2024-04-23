- Asayiş

Kiracı ile mal sahibi arasındaki tartışmada kan aktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde bir kiracı ile mal sahibi arasında çıkan ve büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Tartışmada kiracı, silahla mal sahibini ayaklarından yaraladı.

Kiracı ile mal sahibi arasındaki tartışmada kan aktı mask

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi’ndeki bir oto yıkamacının önünde akşam saatlerinde kiracı ile mal sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

KAN AKTI

Su ve elektrik borçları nedeniyle daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan E.S., çıkan tartışmada silahla mal sahibi 25 yaşındaki M.A.'yı ayaklarından vurdu.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A. ambulansla devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, E.S. polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: sözcü
# sağlık, ilçe

23 Nis 2024 - 22:16 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.415.483 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL