Kocaeli'de büyük Aile Hekimliği sempozyumu

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) tarafından "KAHEDEğitim Programı (KEP)" adı altında Tryp By Whyndam Otel'de aile hekimliği sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, KOÜ Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı, Kocaeli Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Başkanı ve KÜTF öğretim üyeleri, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden idareciler ve ilçe sağlık müdürleri ve Kocaeli'de görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları büyük ilgi gösterdi.

DOLU DOLU SEMPOZYUM

Sempozyumun başkanlığını Dr. Recep Pehlivan, genel sekreterliğini Dr. Şeyma Şen Kadıoğlu, bilimsel sekreterliğini Dr. Funda Düven yaptı. Güncel ders konularında uzmanlıklarında duayen öğretim görevlisi hocaların sunumlarına, katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Kocaeli'de ilki yapılan KEP sempozyumu her şeyi ile dopdolu geçti.

“KOCAELİ GÜÇLÜ BİR İL”

436 kişinin katılım gösterdiği sempozyumun açılış konuşmasında Dr. Recep Pehlivan, "Kocaeli'de ilk defa düzenlenen aile hekimliği sempozyumuna gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, bilimselliğin yansıra, KEP'te birlik ve beraberliğin de yer aldığını, Kocaeli'nin birlikte hareket eden güçlü bir il” dedi. KAHED Başkanı Funda Atmaca açılış konuşmasında Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin davetiyle çeşitli illerden gelen dernek başkanları ve yönetimine teşekkür ederek, KAHED'in bu tür büyük organizasyonlara devam edeceğini söyledi

“BU TÜR ORGANİZASYONLAR DEVAM ETMELİ”

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy 'da açılış konuşmasında Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin çok büyük bir organizasyon başardığını söyleyerek, bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ise KAHED'in tüm il dernekleri arasında önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, birlikteliği ve gücü ile örnek bir il dernegi olduğuna vurgu yaptı.