23 Nis 2024 - 22:58- Asayiş G:

Turgut Sarıgülle hayatını kaybetti

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Turgut Sarıgülle hayatını kaybetti mask

Rahmetli CHP İzmit ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Şaban Sarıgülle ve TÜRFAD ( Türkiye Futbol Adamları Derneği) kurucu üyesi, spor ve iş adamı Turan Sarıgülle'nin abisi Turgut Sarıgülle vefat etti. Cenazesi 25 Nisan perşembe öğlen namazına müteakip Sakarya Mesudiye köyünde defnedilecek
# türkiye, chp, Ticaret

23 Nis 2024 - 22:58 - Asayiş

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