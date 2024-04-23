Turgut Sarıgülle hayatını kaybetti

Rahmetli CHP İzmit ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Şaban Sarıgülle ve TÜRFAD ( Türkiye Futbol Adamları Derneği) kurucu üyesi, spor ve iş adamı Turan Sarıgülle'nin abisi Turgut Sarıgülle vefat etti. Cenazesi 25 Nisan perşembe öğlen namazına müteakip Sakarya Mesudiye köyünde defnedilecek