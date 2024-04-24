Bakanlık duyurdu! 1608 personel alınacak

İçişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı iş ilanı kapsamında 1608 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Taşra ve merkez teşkilatlarına alınacak personeller için kadro dağılımı ve başvuru tarihleri de belli oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan işe alımın kadro dağılımı şu şekilde olacak;
Büro personeli
Mühendis
Avukat
Destek personeli
Teknisyen
Tekniker
Tekniker mimar
Arşiv uzmanı
Çağrı Karşılama Personeli
Programcı
Koruma ve güvenlik görevlisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.