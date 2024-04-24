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Bakanlık duyurdu! 1608 personel alınacak

İçişleri Bakanlığı, 1608 personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın başvuru tarihi ve şartları belli oldu. İşte, Bakanlık tarafından alınacak 1608 personelin kadro dağılımı...

Bakanlık duyurdu! 1608 personel alınacak mask

İçişleri Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı iş ilanı kapsamında 1608 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Taşra ve merkez teşkilatlarına alınacak personeller için kadro dağılımı ve başvuru tarihleri de belli oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan işe alımın kadro dağılımı şu şekilde olacak;

Büro personeli

Mühendis

Avukat

Destek personeli

Teknisyen

Tekniker

Tekniker mimar

Arşiv uzmanı

Çağrı Karşılama Personeli

Programcı

Koruma ve güvenlik görevlisi

24 Nis 2024 - 00:01 - Gündem

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