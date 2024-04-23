AKP'den MHP'ye geçen belediyede 9 bankamatik memuru çıktı

Afyonkarahisar’ın Işıklar Belde Belediyesi’ni 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyların yüzde 57’sini kazanan AKP’nin adayı Murat Karamoçu kazandı.
MHP’den AKP’ye geçen 7 bin nüfuslu Işıklar Belde Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı Murat Karamoçu, belediyede çalışan 9 bankamatik memuru tespit ettiklerini duyurdu.
BELEDİYE BORCU 20 MİLYON 47 BİN TL OLARAK AÇIKLANDI
Kendisinden bir önceki belediye başkanı MHP’li Erol Özağıl’dan görevi devralan Karamoçu’nun yaptığı ilk icraat belediyenin borcunu açıklamak oldu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda belediyenin borcunun 20 milyon 47 bin TL olduğu kamuoyuna duyuruldu.
Borç kalemlerinin tek tek yazıldığı tablonun alt bölümüne de “9 bankamatik memurunun işine son verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.