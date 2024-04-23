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AKP'den MHP'ye geçen belediyede 9 bankamatik memuru çıktı

MHP'den AKP'ye geçen 7 bin nüfuslu Işıklar Belde Belediyesi'nde çalışan 9 bankamatik memurunun işine son verildiği öğrenildi.

AKP'den MHP'ye geçen belediyede 9 bankamatik memuru çıktı mask

Afyonkarahisar’ın Işıklar Belde Belediyesi’ni 31 Mart Yerel Seçimleri’nde oyların yüzde 57’sini kazanan AKP’nin adayı Murat Karamoçu kazandı.

MHP’den AKP’ye geçen 7 bin nüfuslu Işıklar Belde Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı Murat Karamoçu, belediyede çalışan 9 bankamatik memuru tespit ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE BORCU 20 MİLYON 47 BİN TL OLARAK AÇIKLANDI

Kendisinden bir önceki belediye başkanı MHP’li Erol Özağıl’dan görevi devralan Karamoçu’nun yaptığı ilk icraat belediyenin borcunu açıklamak oldu. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda belediyenin borcunun 20 milyon 47 bin TL olduğu kamuoyuna duyuruldu.


Borç kalemlerinin tek tek yazıldığı tablonun alt bölümüne de “9 bankamatik memurunun işine son verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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23 Nis 2024 - 23:45 - Siyaset

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