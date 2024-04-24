Çadır skandalında yeni detay... Askerlere diktirildi

Türkiye'nin yaralarını saramadığı, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. 11 ili etkileyen afetle ilgili o dönem skandal bir olay ortaya çıktı. Dönemin Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık'ın Haluk Levent'in yöneticiliğini üstlendiği AHBAP derneğine çadır sattığı ortaya çıktı.

Deprem bölgesine ilk elden sevk edilmesi gereken çadırlarla ilgili yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2023 faaliyet raporuna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrinde olan Dikimevi Müdürlüğü’nde terzi görevinde bulunan 31 personel, deprem sonrasında Kızılay’a çadır dikimi için gönderildi.

ESKİ BARO BAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Hatay Barosu eski Başkanı Ekrem Dönmez, depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL karşılığında 2 bin çadır satılması nedeniyle Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay yönetimi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Dönmez, Kınık ve Kızılay yönetiminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220’nci maddesinde düzenlenen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan yargılanmalarını istemişti.

Kaynak: SÖZCÜ