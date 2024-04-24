24 Nis 2024 - 09:04- Spor G:

Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün'den büyük başarı

Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün, Katar'da düzenlenen Atıcılık Plak Atışları final olimpiyatları Eleme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

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Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün'den büyük başarı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün, Katar'da düzenlenen Atıcılık Plak Atışları final olimpiyatları Eleme Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Bu galibiyetiyle Tüzün, Paris  2024  Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

OĞUZHAN TÜZÜN KİMDİR?

Spora, babası ve aynı zamanda antrenörü olan Özer Tüzün'ün teşvikiyle 15 yaşında başlayan Oğuzhan Tüzün, ilk madalyasını 1999'da dünya şampiyonu olarak aldı. 2000 Yaz Olimpiyatları'na katılıp trap 107 puanla genel sıralamada 30.  oldu. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2002'de Uluslararası Dünya Gençler Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2003'te Avrupa dördüncüsü olan Tüzün, olimpiyat barajını 2. kez geçmeyi başardı. Aynı yıl Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı. 2004 Şubat ayında Sidney'deki Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.[1] 2012 yılında düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nın ilk ayağında aldığı birincilik derecesi ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmiştir.
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24 Nis 2024 - 09:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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