Küfür, darp, tehdit... AKP'li Teşkilat Başkanı öldüresiye dövüldü

Yerel seçimlerin ardından birçok il ve ilçede oyların yeniden sayılması için YSK'ya itiraz başvurusu yapıldı. Isparta'nın Serinkent ilçesi de itiraz başvurusu yapılan ilçelerden biriydi... MHP’li Hüseyin Baykal, AKP’li aday Kadir Heybeli’den 61 oy fazla alarak belediye başkanı seçildi. Bu olay ardından Sözcü'nün haberine göre, AKP Teşkilat Başkanı Musa Derin, MHP’li olduğu ileri sürülen kişiler tarafından dövüldü.

Derin’in avukatı Şevda Aker Ölmez şikayet dilekçesinde, “Şüpheliler müvekkilimi tekmelemiş ve her yeri morluk içerisindedir. Öldürme kastı ile saldırdıkları, ‘Anasını s…. çocuğu, senin avradını s…, Seni burada yaşatmayacağız, öldürmeye geldik’ sözleri ile de sabittir’’ dedi.

Senirkent Devlet Hastanesi’nden verilen raporda da, AKP’li Derin için “Hayati tehlike’ olabilecek bulgular tespit edilmiş, sol göz çevresinde belirgin şişlik ve ekimoz, burunda morluk ve kırık, kafasında kesi görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

KENDİ KURDUKLARI OYUNDA BOĞULDULAR

MHP Senirkent İlçe Başkanı Akın Güler ise olayın ardından yaptığı açıklamada “Ar damarı çatlamış insan içine çıkmaya yüzü olmayan insan müsveddeleri kendi kurdukları pis oyunlarında boğulup gitmiştir. Yaşanan talihsiz olaylarda ilçemizin huzurunu, kardeşliğini ve barışını kaçırmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklardır” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ