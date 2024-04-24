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Premier Lig'te iki yıldıza tecavüzden tutuklama

İngiltere Premier Lig’te tecavüz ihbarının ardından adı açıklanmayan iki Premier Lig futbolcusu tutuklandı. İsimleri açıklanmayan iki futbolcu aynı kulüpten ve hafta sonu tutuklandı.

Premier Lig'te iki yıldıza tecavüzden tutuklama mask

İngiltere Premier Lig’te tecavüz ihbarının ardından adı açıklanmayan iki Premier Lig futbolcusu tutuklandı. İsimleri açıklanmayan iki futbolcu aynı kulüpten ve hafta sonu tutuklandı.

19 yaşındaki bir oyuncunun, sahayı terk ettikten sonra resmen tutuklanmadan önce, kulüp stadyumunda saldırı ve tecavüze yardım ve yataklık etme şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. .

Polis tarafından ifadesi alınan iki futbolcu tutuklandı. Her iki oyuncunun da daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Odatv.com
# İngiltere, Premier Lig, tecavüz, tutuklama, saldırı

24 Nis 2024 - 09:15 - Spor

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