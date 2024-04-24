Bakanlık harekete geçti... Fahiş fiyata 'tavsiye' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detayları ortaya çıktı. Konuyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor.
Ambalaj üzerine fiyat etiketi uygulaması üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda ambalajlı ürünler, komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, her hafta yapılan fiyat değişiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Sabah'ın haberine göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılıp daha sonrada üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak. Böylelikle, ürünün artan maliyetler karşısında zarar getirmemesi için stokçuluk azalacak ve hemen rafta yer bulacak.
Yeni uygulamayla tüketici fiyatın ne olduğunu bilecek. Bir önceki ayla bir sonraki ay arasındaki fiyatı kıyaslama fırsatı olacak.
Kaynak: SABAH
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.