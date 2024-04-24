SCP'li Onater: "Mali Müşavirlerin sesine kulak verilmeli"

SCP'li Onater'in açıklamasına göre,

"Anayasanın 5. Maddesinde: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” yazıyorken mali müşavirlere yüklenen angaryaların haddi hesabı yoktur…

Anayasanın 18. Maddesinde “angarya yasaktır” diyorken, Türkiye’de vergilerin hesaplanmasını ve tahakkuk edilmesini sağlayan mali müşavirlere hangi hakla eziyet edilmekte ve sürekli yeni angaryalar yüklenmektedir?

“TÜİK ve İŞKUR bildirimleri gibi, BA-BS formları gibi angaryalar kaldırılsın; binek araç gider kısıtlaması gibi uygulamalara son verilsin; geçici vergi dönemlerinde bilanço istenmesin; fatura veya beyanname sorgulamalarına zaman sınırlaması kaldırılsın; enflasyon muhasebesinin ileriye dönük vergi etkisi olmasın ” gibi masum talepler bile dikkate alınmamaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ni yani kısaca TÜRMOB’u muhatap bile almayan, fatura sorgulama için bile para talep eden Maliye bakanlığı ve ona bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB), güvenilmezlik konusunda TÜİK’in yanına yerleşmiştir. Tıpkı ABD adına casusluk ve darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüyle mücadele etmeyen, tarikatların toplumu sarmasına ses çıkartmayan Diyanet İşleri Başkanlığı veya enflasyonla mücadele etmeyi umursamayan Merkez Bankası Başkanlığı gibi…

Şunu iyi biliniz ki, enflasyon muhasebesinin sebebi, AKP iktidarının ekonomi yönetimindeki beceriksizliğidir. Liyakatsiz kadrolarla ilerlemenin sonucudur bu… Emekli yurttaşlarımızın seçimlerde iktidara uyarısı nasıl olduysa, mali müşavirlerin uyarıları da aynı şekilde dikkate alınmalıdır.

GİB sistemleri sorunsuz çalışmamaktadır. Mali müşavirlerin çatı örgütü TÜRMOB’a danışmadan aldıkları kararlar, yapılan işlerden haberlerinin olmadığını göstermektedir. 130 bin mali müşavir ve muhasebe alanında çalışan 500 bin emekçi Gelir İdaresi’nin memuru değildir, kölesi de olmayacaktır.

Basit, şeffaf ve etkin bir vergi sistemi en büyük ihtiyaçtır. Bunu engellemeye çalışan hiçbir yönetim anlayışı işin başında tutulmamalıdır. Mesleğin içinden gelmeyen hiç kimse o meslekle ilgili karar süreçlerinde yer almamalıdır. Bu bütün meslekler için geçerlidir…

Muhasebenin Yangın Yerine döndüğü ülkemizde Mali Müşavirler Odalarının aynı anda yaptığı basın açıklamaları son derece değerlidir. Mutlaka kulak verilmelidir. Meslek hastalıklarında 3. Sırada olan, Bayram, tatil yapamayan, sevdiklerinin cenazelerine bile katılamayan Mali müşavirlerin de nefes almaya hakları vardır. Bu, insanlığın gereğidir.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak, hak arayışında olan tüm kurum ve kişilerin yanında olduğumuz gibi elbette mali müşavirlerin de taleplerinin hayata geçmesi için bu haklı mücadeleye destek verdiğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."