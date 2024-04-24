24 Nis 2024 - 09:28- Siyaset G:

Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, TBMM 104 . kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenledi. Resmi törenlerin ardından KARSAD ve İlhan Çınar alanında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Akşam “Atatürk’ün Çocukları” na yönelik sinema gösterimi yapıldı.

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Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti mask
Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti
Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti
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Karamürsel İlhan Çınar alanında  “Elemantal” “Doğanın Güçleri” adlı animasyon çizgi filmi, çocuklardan tam not aldı. Sinema gösteriminin yanında çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, çocuklarla birlikte sinema filmi izleyerek sohbet etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Ahmet Çalık; “"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Karamürsel Belediyesi, KARSAD ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklere çocuklar ve ilçe halkı yoğun ilgi göstererek katılım sağladı.

Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti
Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti
Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti

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24 Nis 2024 - 09:28 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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