Başkan Çalık, Çocukların Kalbini Fethetti

Karamürsel İlhan Çınar alanında “Elemantal” “Doğanın Güçleri” adlı animasyon çizgi filmi, çocuklardan tam not aldı. Sinema gösteriminin yanında çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu.
Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, çocuklarla birlikte sinema filmi izleyerek sohbet etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri ile konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Ahmet Çalık; “"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."
Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum” dedi.
Karamürsel Belediyesi, KARSAD ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklere çocuklar ve ilçe halkı yoğun ilgi göstererek katılım sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.