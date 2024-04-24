Başkan Çalık, Samimiyet ve Güler yüzün fotoğrafını çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 104. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Ahmet Çalık, Kent Konut Site Sakinlerinin düzenlediği 23 Nisan Etkinliklerine de katıldı.
Karamürsel Merkez Kent Konut yanındaki parkta düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Ahmet Çalık, Site Yöneticisi Hakan Sağdıç, site sakinleri ve çocuklarla görüşerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
Karamürsel Kent Konut Yönetimi ve site sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli oyunlar, müzik dinletisi, hediyeler ve ikramlar yapıldı.
Kent Konut Site Yöneticisi Hakan Sağdıç, Başkan Ahmet Çalık'ı tebrik ederek davetlerine katıldıkları için çok teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.