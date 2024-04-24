Erdoğan’ın masasındaki raporda hedefteki isimler kimler?

Elips Haber'in haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayrak değişimi işaretinin ardından, parti yönetimi ve kabinede nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyordu. Son MKYK toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin dışında Erdoğan’ın yakın çevresinden, yerel özel kaynaklarından, ak saçlılar olarak adlandırılan eski dostlarından ve bürokrasiden de raporlar istediği öğrenildi.

Genel başkan yardımcılarına iş takibi suçlaması

Erdoğan’ın masasındaki rapora Elips Haber ulaştı. Muhammed Vefa’nın haberine göre, AKP Genel Merkezi’ne en fazla yöneltilen rahatsızlık genel merkez yöneticileriyle ilgili oldu. Söz konusu raporlarda, genel merkez yöneticilerinin uzun bir süredir kendilerini istişareye kapattıklarına dikkat çekildi. Aynı şekilde, genel merkez yöneticilerinin seçim maratonunda saha çalışmalarından uzak durmasının örneklerle not edildiği görüldü. AKP içerisinde mevcut MYK’ya ciddi tepkiler olurken, bazı genel merkez yöneticilerinin yardımcılarının isimlerinin iş takipleriyle anıldığına vurgu yapıldı.

Gerçekler tümüyle hatalı analiz edildi

AKP’de Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a ciddi tepkiler var. Yavuz ile Yılmaz’ın başında olduğu iki birimin teşkilattan çok vekillerle istişarelerde bulunduğu, çalışmaların sahada test edilmediği ve yerel yöneticilerinin çoğu il ve ilçede yok sayıldığına vurgu yapıldı. Keza Seçim İşleri ve Yerel Yönetimden sorumlu birimlerin anket çalışmalarının doğru verileri içermediği raporlarda yer aldı. Bazı raporlarda ise daha sert suçlamalar yer alırken, Seçim İşleri ve Yerel Yönetimden sorumlu birimlerin saha analizleri ile ortaya çıkan gerçekler tümüyle analizlerin hatalı olduğu raporda yer aldı.