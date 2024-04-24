Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "İnönü Caddesinde Snoopy pizza karşısındaki otoparka girişler kaldırım üzerinden çıkarak yapılıyordu. Bu yeterince sıkıntı yaparken şimdi artık otopark dolduğu zaman kaldırım üzerine park ediyorlar. Yayalar kaldırımdan inip akan trafikte kendine yol açmaya çalışıyor. Engelliler için ise sorun çok daha büyük."
- Gündem
"Engelliler için sorun çok büyük"
Gazetemize ulaşan vatandaşımız, önceden otoparka girişlerin kaldırım üzerinde yapıldığını şimdi ise otopark dolduktan sonra kaldırım üzerine park edildiğini belirterek sitem etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.