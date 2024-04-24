"Engelliler için sorun çok büyük"

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "İnönü Caddesinde Snoopy pizza karşısındaki otoparka girişler kaldırım üzerinden çıkarak yapılıyordu. Bu yeterince sıkıntı yaparken şimdi artık otopark dolduğu zaman kaldırım üzerine park ediyorlar. Yayalar kaldırımdan inip akan trafikte kendine yol açmaya çalışıyor. Engelliler için ise sorun çok daha büyük."