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"Engelliler için sorun çok büyük"

Gazetemize ulaşan vatandaşımız, önceden otoparka girişlerin kaldırım üzerinde yapıldığını şimdi ise otopark dolduktan sonra kaldırım üzerine park edildiğini belirterek sitem etti.

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Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "İnönü Caddesinde Snoopy pizza karşısındaki otoparka girişler kaldırım üzerinden çıkarak yapılıyordu. Bu yeterince sıkıntı yaparken şimdi artık otopark dolduğu zaman kaldırım üzerine park ediyorlar. Yayalar kaldırımdan inip akan trafikte kendine yol açmaya çalışıyor. Engelliler için ise sorun çok daha büyük."
# büyük

24 Nis 2024 - 09:59 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

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