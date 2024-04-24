Türkiye İş Bankası'ndan emeklilere sürpriz

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının promosyon ödemelerini güncelleyeceğini duyurmuştu. Bu duyuruyla birlikte kamu bankaları promosyon ödemelerini güncelleme sürecine girdi. Bu süreçte, özel bankalar da harekete geçerek rekabeti artırdı. İŞ Bankası da promosyon ödemelerini güncelleyen bankalar arasında yer aldı.

ÖDEMELER MAAŞA GÖRE YAPILACAK

Maaş miktarlarına göre belirlenen ödeme tutarları resmi olarak duyuruldu. Emekli maaşı alan bireyler için yapılan promosyon ödemelerinin işlemleri tamamlandıktan sonra ödemelerin 3 iş günü içinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Ödeme miktarları şu şekilde:

10 bin TL’ye kadar maaş alanlara 5 bin TL,

10 bin TL – 15 bin TL arasında maaş alanlara 8 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL arasında maaş alanlara 10 bin TL,

20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara 12 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

KAMPANYANIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Kampanya detaylarına ilişkin İş Bankası şu ifadelere yer verdi: Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon miktarı, ödeme aracılığıyla yapılan tüm emekli maaşlarının bir aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Bu tutar, haciz ve nafaka kesintileri düşüldükten sonra belirlenir.

Ödeme, tabloda belirtilen oranlarda olup, 3 yıl süreyle peşin olarak yapılır. Promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 30 Nisan 2024 tarihine kadar İş Bankası'na taşımaları gerekmektedir.